Imperia. I tecnici dell‘Amat avevano appena terminato di riparare il guasto di ieri pomeriggio in Spianata Borgo Peri a causa del quale tutto il Golfo dianese è rimasto per tutta la serata e la notte all’asciutto, ma non è stato sufficiente a ridare l’acqua ai dianesi.

All’altezza di via San Lazzaro nel capoluogo si è, infatti, verificata una nuova rottura all’acquedotto del Roja che rischia di avere ripercussioni gravi non solo nel Dianese (a Diano è tornata l’autobotte) ma in tutta la provincia.

Foto 4 di 4







Un fiume d’acqua si sta riversando nelle vie intorno alla Marina di Porto.

Leggi anche disagi Imperia, tubo rotto a Porto Maurizio. Sottopasso allagato

Leggi anche la guerra dei rubinetti Diano Marina, crisi idrica: autobotte in piazza e turisti inferociti in coda