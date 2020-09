Imperia. Calcinacci sono caduti dal viadotto dell’Autofiori all’altezza di Castelvecchio in via Nazionale poco prima della bretella che conduce sulla Statale 28. Per fortuna nel momento della caduta (pare da uno sgocciolatoio) non stava transitando nessun mezzo, altrimenti la tragedia sarebbe stata inevitabile, vista l’altezza di oltre 30 metri del viadotto.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e la polizia municipale. Sono presenti anche il sindaco Claudio Scajola accompagnato dall’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano. Intanto il traffico cittadino è stato bloccato e deviato per e dalla valle Impero sugli argini.

L’autostrada è aperta è stata chiusa solo la corsia di sorpasso in direzione Francia.

Secondo le previsioni dovrebbero trascorrere due ore prima della riapertura della Statale.