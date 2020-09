Imperia, bimbo positivo al Covid nell’asilo di Castelvecchio

Castelvecchio. Primo caso di bimbo positivo al Covid-19 nell’asilo della frazione del Comune di Imperia, fa scattare il protocollo dell’Asl1 che prevede la quarantena sia per il piccolo risultato positivo al tampone che per tutti gli alunni della scuola dell’infanzia.

Stando a quanto si apprende da fonti vicine all’azienda sanitaria imperiese, quello rintracciato oggi sarebbe un caso sintomatico, ovvero di un bimbo che aveva manifestato i sintomi propri del covid. Per tutti i compagni di asilo e per il minore stesso è prevista la quarantena di 14 giorni, all’esito della quale tutti saranno sottoposti al secondo tampone per verificare la negatività alla malattia.

Il caso del capoluogo si aggiunge a quelli già emersi nelle scuole di Ventimiglia e a Sanremo.