Imperia. Ancora un appuntamento molto partecipato quello di ieri sera in via Cascione, con tanta gente, per ascoltare il capolista di Cambiamo con Toti Presidente, l’assessore regionale uscente Marco Scajola.

La serata è stata aperta dall’intervento del Consigliere comunale Antonello Ranise, che ha sottolineato il grande lavoro svolto in questi cinque anni dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dal suo braccio destro, l’assessore all’urbanistica Marco Scajola, sempre presente e vicino alla gente.

Successivamente è intervenuto Marco Scajola, ha ringraziato i tantissimi volontari che in tutta la provincia dai gazebo, ai point, si stanno impegnando per la campagna elettorale. Successivamente Marco Scajola ha sottolineato i vari interventi messi in atto per la Liguria e per il ponente ligure durante il suo mandato: dal piano casa, alla legge sulla rigenerazione urbana, al fondo strategico che ha portato sul territorio oltre 20 milioni di euro e che ha permesso a molti Comuni di mettere in atto interventi importanti, ai fondi arrivati per la messa in sicurezza delle spiagge ed altri ancora.

Marco Scajola ha ribadito, tra gli applausi, l’importanza del voto, l’importanza di premiare il lavoro svolto negli ultimi anni che ha dato risposte al territorio attese da decenni, l’importanza di premiare le persone sempre presenti sul territorio e che, con onestà, capacità e serietà, hanno lavorato al servizio di tutti i cittadini, per una politica aperta tutti e non chiusa nei palazzi.

Inoltre, ha ribadito che il voto è un atto di democrazia, e che ognuno deve essere sempre libero di esercitarlo senza pressioni o condizionamenti. Molti gli applausi che in più occasioni hanno interrotto l’intervento di Marco Scajola, oltre la grande partecipazione di persone, c’era un clima di grande entusiasmo e voglia di fare.