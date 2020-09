Imperia, approvato il progetto per la ristrutturazione dell’edificio scolastico di piazza Calvi

Imperia. La Giunta Comunale di Imperia ha approvato il progetto di ristrutturazione complessiva dell’edificio scolastico di Piazza Ulisse Calvi.

I lavori previsti, per un importo superiore ai 5 milioni di euro, includono l’adeguamento sia dal punto di vista strutturale (alleggerimento del mezzanino, consolidamento murario e dei solai, realizzazione di nuova copertura, etc.) sia da quello impiantistico (elettrico, termico, anti-incendio, etc.). Il progetto, redatto dall’ingegner Gian Claudio Papone, prevede inoltre il rifacimento delle facciate esterne e la sostituzione degli infissi.

L’approvazione ha permesso all’Amministrazione Comunale di partecipare al bando del Ministero dell’Interno “Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio”. Se finanziata, l’opera sarebbe cantierabile in tempi brevi.

«È un progetto di grande importanza per la città. È previsto l’adeguamento strutturale, sismico, energetico, impiantistico con utilizzo di tecnologie innovative rispettose dei caratteri storico-culturali di rilievo dell’edificio, dove hanno studiato intere generazioni di giovani. L’obiettivo, in caso di finanziamento, è di procedere celermente con i lavori e di riaprirlo all’attività scolastica, rivitalizzando così tutta la piazza», commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Ester D’Agostino.