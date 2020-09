Imperia, alunni costretti a far lezione in un seminterrato, la preoccupazione di una madre

Imperia. La mamma di uno studente che frequenta la Terza F del plesso scolastico “N.Sauro” (elementari e medie) di via Gibelli a Oneglia denuncia che la classe di suo figlio è stata collocata in un seminterrato.

«Mio figlio mi riferisce che si muore di caldo -dice preoccupata per la salute dei figlio e dei compagni di scuola – ci sono le finestrelle in alto aperte ma l’aria non si sente, non c’è la linea e non si sente neanche la campanella e sembrano chiusi in cantina».

«Pare sia previsto mese per uno con la Terza E, ma non è giusto il turn over deve essere fatto con tutte le sezioni», conclude la mamma.