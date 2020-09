Imperia, alla “Sauro” manca il preside: genitori sulle barricate

Imperia. I genitori membri del Consiglio di Istituto dell’I.C.S. N. Sauro di Imperia a nome di tutti i genitori intendono sensibilizzare gli organi competenti e l’opinione pubblica sulla situazione critica in cui versa la scuola.

«A due settimane dall’avvio dell’anno scolastico ci troviamo un istituto di fatto senza un dirigente. Il dottor Saverio Bagnariol, nominato a fine agosto, aveva infatti rinunciato all’incarico, pertanto era stato affidato l’incarico di dirigente in reggenza temporanea al dottor Siffredi. Grazie al dottor Siffredi l’istituto, seppur con notevoli problematiche pregresse, ha potuto riaprire le aule il 14 settembre. Tuttavia, lo scorso 23 settembre, il dottor Siffredi è stato costretto a lasciare il suo posto in quanto il dottor Bagnariol ha dato comunicazione di accettare

l’incarico.

La situazione a lunedì 28 settembre è la seguente: la scuola è senza la presenza fisica del nuovo dirigente. Quindi i genitori della scuola unitamente ai genitori membri del Consiglio di Istituto si chiedono: È possibile che il dottor Bagnariol possa rinunciare ad un incarico e poi cambiare idea? È possibile lasciare la scuola in mano ad alcuno in una fase di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo e che sta vivendo la scuola? Perché il provveditore non ha mai ascoltato e dato risposte ai genitori membri del Consiglio di Istituto che denunciavano le criticità pregresse all’interno della scuola? Cosa intende fare la scuola per porre rimedio a questa situazione? Con che sicurezza mandiamo i nostri figli in un istituto sprovvisto della dirigenza? Chi si prende la responsabilità di risolvere le criticità scolastiche? Chi ha la responsabilità di guidare l’istituto? Vogliamo risposte immediate dagli organi preposti e competenti perché sinceramente non capiamo cosa stia succedendo alla Sauro» – dicono i genitori membri del Consiglio di Istituto I.C.S. N. Sauro.