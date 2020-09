Imperia, al via gli allenamenti del settore giovanile dell’Oneglia Calcio

Imperia. Prendono il via gli allenamenti del settore giovanile dell’Asd Oneglia Calcio.

Il programma del ritrovo e inizio allenamenti del settore giovanile è fissato per lunedì 14 settembre sul campo sportivo della Sacra Famiglia, in via Spontone, e a Pontedassio nel campo “Prof. Aicardi”.

L’Asd Oneglia Calcio offre l’opportunità a tutti i ragazzi delle annate dal 2006 al 2013 di provare lo sport del calcio aprendo le porte da lunedì 14 fino alla fine del mese di settembre.

I giorni, i campi e le ore degli allenamenti:

Campo Sacra Famiglia, via Spontone ore 17:00 – 19:00:

Lunedì – 2011

Martedì – 2014/15/16

Mercoledì – 2012-13

Giovedì – 2011/14/15/16

Venerdì – 2012/13

Campo Pontedassio , “Prof. Aicardi” ore 17:00 – 19:00 :

Lunedì – 2006/07/08/09/10 – Portieri: 2006/07/08/09/10

Mercoledì – 2006/07/08/09/10 – Portieri: 2010/11/12/13

Venerdì – Portieri: 2006/07/08/09/10