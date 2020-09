Imperia, ai nastri di partenza il Festival Scacchistico Internazionale

Imperia. Prenderà il via domani il 62° Festival Scacchistico Internazionale di Imperia che si svolgerà nel Palazzetto dello Sport sino al 13 settembre. Circa 90 i partecipanti, nonostante i forfait dall’Est Europa dovuti alla pandemia Covid-19.

L’evento, organizzato dal Circolo Scacchistico Imperiese con la collaborazione del Comune di Imperia, è il più longevo d’Italia e d’Europa per continuità. Partecipanti e pubblico dovranno attenersi a un rigido protocollo di regole da seguire in ottica di contrasto alla circolazione del virus.

«Siamo contenti di essere riusciti anche quest’anno, in pieno periodo Coronavirus, a confermare la manifestazione. Si svolgerà rispettando tutte le regole di sicurezza necessarie. Siamo soddisfatti perché abbiamo avuto un’ottima risposta, malgrado la pandemia e soprattutto l’assenza forzata di molti giocatori dell’Est Europa», commenta il presidente del Circolo, Giovanni Barbagallo.

«Il Festival Scacchistico è un’eccellenza per Imperia, che va avanti da decenni ed è conosciuto a livello internazionale. Sin da subito c’è stata l’intenzione di confermarlo e abbiamo lavorato con il Circolo per riuscire nell’intento. Con tutta probabilità dovremo ancora convivere col virus e questo significa trovare le soluzioni per permettere allo sport e agli eventi di andare avanti in sicurezza», commenta l’assessore Simone Vassallo.