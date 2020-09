Bordighera. Il suo cappello bianco da capitano della marina mercantile era appoggiato sul feretro. Tante persone questo pomeriggio, dentro e fuori la chiesa di Terrasanta , si sono radunate per l’ultimo saluto a Salvatore Migliano. Alle esequie c’erano anche amministratori comunali di maggioranza e opposizione. L’ex marinaio e gestore delle giostre per bambini sul lungomare Argentina era stato investito e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Pasteur la sera del 3 settembre scorso. Aveva 81 anni.

«A Parigi c’è la torre Eifel , a Monaco il principe. Altri hanno monumenti, a Bordighera ci sono le persone e Salvatore era simbolo e immagine della città – ha detto il parroco durante l’omelia. Don Faustino ha poi aggiunto – L’ho conosciuto nel 2016 durante una ricorrenza. C’era il Sindaco, c’erano le autorità e c’era il comandante, il Capitano come lo chiamavano. Quando ho saputo del tragico incidente con la memoria ho ripercorso i nostri incontri perchè anche se abitava dall’altra parte di Bordighera praticamente era un nostro parrocchiano. Salvatore ha visto crescere tante generazioni. Era attento ai bisogni dei ragazzi e dei più piccoli. Frequentava la messa dei ragazzi alle 11.30, quando alcuni bimbi sono chiamati a legger le letture ma sono troppo piccoli e non si vedono dal pulpito. Così lui aveva realizzato uno sgabello per poter essere visti. – conclude il prelato – Chiedo a nome di Salvatore di perdonare cristianamente chi è coinvolto in questo incidente. Poi la giustizia farà i suoi passi, ma noi dobbiamo perdonare».

Molto conosciuto nella Città delle Palme, sempre presente alle cerimonie e ai cortei cittadini con la sua divisa bianca da marinaio della marina mercantile, Migliano lascia la moglie Jolanda e i figli Antonella, Patrizia e Massimo.

L’anziano stava andando a gettare l’immondizia nella vicina isola ecologica, quando è stato travolto da una Fiat Seicento con a bordo una coppia di coniugi residenti a Bordighera. Il conducente, un settantenne, è ora indagato per omicidio stradale. A ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati i carabinieri, coordinati dalla Procura di Imperia.