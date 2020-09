Il video promozionale del progetto Terragir3 di Regione Liguria verrà proiettato alla Mostra del Cinema di Venezia

Genova. Durante la 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, verrà proiettato il video promozionale del progetto Terragir3, prodotto dall’Assessorato all’Agricoltura di Regione Liguria. La proiezione si terrà oggi, venerdì 4 settembre, alle 15 negli spazi del Padiglione Italia, all’Hotel Excelsior di Venezia Lido. Il video è stato realizzato dalla Genova Liguria Film Commission.

«Sono molto contento di questo risultato – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai -. Questo video è molto importante per la nostra regione perché ci permette di promozionare pacchetti turistici esperienziali che hanno al loro centro il mondo dell’agricoltura e della pesca. Soluzioni che ci permetteranno di far vivere emozioni uniche ai nostri turisti, che potranno raccogliere, coltivare, pescare, assaggiare e degustare, vivendo a trecentosessanta gradi il nostro territorio. Mare, fiumi e laghi. Sentieri e caruggi. Spiagge e pascoli. Agriturismi, ittiturismi, prodotti tipici ed escursionismo. Tutte realtà di cui la Liguria è ricca».

«Il fatto che il video di Terragir3 venga presentato a Venezia, ci offre un’opportunità unica perché è un prodotto studiato sia per il pubblico, sia per gli addetti ai lavori. Oltre all’incentivare il turismo, sarà anche utile per evidenziare ai produttori cinematografici nazionali e internazionali, le bellissime location della Liguria.

Voglio ringraziare la Genova Liguria Film Commission, e in particolar mondo la sua presidente, Cristina Bolla, per tutto ciò che hanno realizzato. È anche merito suo e della sua struttura, se il video di Terragir3 è stato selezionato dall’Italian Film Commission per fare parte di un tour virtuale delle regioni italiane da presentare a Venezia» – dice Mai.