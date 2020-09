Il Tennis Club Cervo ospita il torneo giovanile agonistico

Cervo. Il Tennis Club Cervo, in via Steria 47, ospiterà dal 25 settembre al 4 ottobre il torneo giovanile agonistico rivolto agli under 10-12-14-16.

Andranno in scena partite di singolare maschile e femminile. I giocatori saranno ammessi solo se in possesso di tessera Fit 2020 agonistica.

L’iscrizione è gratuita e dovrà essere effettuata entro mercoledì 23 settembre alle 12. Per maggiori informazioni contattare il 0183 402392 o il 3927724682.