Il sindacato dei vigili del fuoco non ci sta. La privatizzazione dell’elisoccorso ligure finisce in Procura

Genova. La privatizzazione del servizio di elisoccorso in Liguria finisce in Procura, con un esposto dell’USB Vigili del Fuoco. La sigla sindacale da tempo aveva messo sotto accusa la scelta di far volare l’elicottero “Grifo” del 118 (privato della AirGreen) al posto del “Drago” del 115 (pubblico) che fino a quest’anno aveva ricoperto il ruolo di velivolo da soccorso, sin dalla fondazione della specialità in Italia.

«La privatizzazione del Servizio Pubblico ha divorato settori strategici che non possono e non devono creare profitto a spese della comunità – si legge in una nota stampa della USB VVF – Oggi ci ritroviamo un servizio VVF garantito a giorni alterni, il soccorso deve essere garantito 365 giorni all’anno».

Da quando è entrato in servizio il nuovo elicottero, di base all’areoporto di Villanova di Albenga, rimanendo nella zona della nostra provincia, il velivolo ha sostanzialmente sostituito quello del 115 in quasi tutti gli interventi “primari“. Ovvero quelli di primo soccorso, relegando grosso modo Drago (si stanza al Cristoforo Colombo) ai “secondari”, che consistono nel trasferimento di un paziente da un ospedale della regione ad un altro.

DRAGO DEL 115 IN ATTERRAGGIO ALLA PIAZZOLA DI CAPO VERDE DI SANREMO

In questo “cambio di elicotteri” la sigla sindacale sostiene di vederci per lo meno una perdita di denaro pubblico. Queste le parole del suo ufficio stampa: «Dietro questo i privati si sono oramai insediati anche nella nostra regione e una delle sette sorelle che gestiscono l’elisoccorso a livello nazionale sarà l’attore principale del servizio a pagamento. Noi abbiamo fatto una scelta di responsabilità denunciando alla Procura di Genova e alla Corte dei Conti un percorso che presenta molti dubbi e molti punti negativi di ricaduta sui costi benefici»

Per dare maggiore chiarimenti sulla vicenda la USB, per il prossimo 8 settembre alle 10 davanti alla caserma dei pompieri di via Albertazzi, ha convocato una conferenza stampa.