Il PD Sanremo favorevole al rinvio dell’apertura delle scuole a dopo le elezioni

Sanremo. “Il PD sanremese si esprime a favore del rinvio dell’ apertura dell’ anno scolastico a dopo le elezioni. Invitiamo quindi il sindaco Alberto Biancheri a valutare lo stato complessivo degli edifici e dei servizi scolastici della nostra città e quindi in base all’esito di questa verifica adottare i provvedimenti volti all’eventuale rinvio”, così il segretario dei Democratici Marco Torre.

“Conosciamo il grande lavoro svolto dall’amministrazione in questi mesi per fare fronte all’emergenza covid che a Sanremo oltretutto si è sovrapposta alle criticità sorte dalla chiusura della scuola Pascoli. Sono pochi giorni – 3 giorni effettivi sui 10 di posticipo- che però eviterebbero una gestione complicata dei plessi scolastici destinati anche a sede dei seggi elettorali e che aiuterebbe ad aprire in maggiore sicurezza e ad evitare la doppia sanificazione delle scuole.

Tale posizione è già stata assunta da altri sindaci in provincia e, tenuto conto anche della richiesta espressa dall’ ordine dei medici della Liguria di rimandare l’apertura delle scuole di dieci giorni, pensiamo possa essere accolta con favore dalle famiglie, che sperano in un inizio sereno e in sicurezza del nuovo anno scolastico”, conclude Torre.