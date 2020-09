Il ciclone Salvini è a Sanremo per il comizio elettorale organizzato in piazza Colombo dalla segreteria imperiese. Il leader del Carroccio ha trovato ad attenderlo, oltre all’onorevole Flavio Di Muro e i vertici regionali e locali del partito, un nutrito numero di militanti e sostenitori che si sono riuniti nella Città dei Fiori per acclamare il proprio leader. «Chiediamo controlli a tutti, intanto va avanti l’invasione», ha esordito Salvini.

Dal solettone, l’ex ministro dell’Interno è pronto a rilanciare la campagna elettorale della Lega – alleata di governo del governatore Giovanni Toti – e le candidature proposte per il collegio di Ponente: Alessandro Piana (presidente del consiglio regionale uscente), Mabel Riolfo (assessore a Ventimiglia), Marco Medlin (segretario cittadino) e Monica Gatti (capogruppo a Imperia).

di 18 Galleria fotografica Comizio di Matteo Salvini in piazza Colombo a Sanremo









Foto 4 di 4







Ad aprire l’appuntamento odierno è stato il deputato Flavio Di Muro, seguito dal segretario regionale Edoardo Rixi. A lato della manifestazione si sono fatte trovare anche le Sardine che protestano.

(Segui la diretta dalla piazza su Riviera24.it – notizia in aggiornamento)