Il Capitano dell’Arma Francesco Giangreco saluta Ventimiglia: promosso Maggiore va a Torino

Ventimiglia. Dopo più di 4 anni di intenso lavoro alla guida della compagnia di Ventimiglia, il Capitano Francesco

Giangreco cederà a breve il comando al Capitano Marco Da San Martino, proveniente dal Comando del NORM della Compagnia di Follonica.

Il Capitan Giangreco, oggi promosso Maggiore, andrà a Torino dove assumerà il Comando del Nucleo Antisofisticazione e Sanità con competenza per le province di Biella, Novara, Torino, Verbania e Vercelli, dopo un periodo denso di attività nella città di confine, in cui, anche nei periodi emergenziali e a tratti difficili, ha sempre fornito la propria opera qualificata e professionale, proiettato a prestare il proprio impegno in favore della comunità.

La città di confine è stata anche la sede del primo incarico da Ufficiale del Capitano Guido Quatrale, lì giunto da Sottotenente al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile nel 2009, poi trasferito al Nucleo Investigativo di Imperia nel 2014: nell’arco di più di 10 anni, l’Ufficiale ha raccolto importanti successi investigativi (dall’indagine “Spiga”, attraverso “La Svolta” alle più recenti “A tutto Gas” e “Andalusia”, solo per citarne alcune), riscuotendo anche il plauso dell’Autorità Giudiziaria.

Il Capitano Quatrale raggiungerà a breve Cles, dove assolverà l’incarico di Comandante di Compagnia; al Nucleo Investigativo è stato destinato il Capitano Vincenzo Spataro, il quale proviene dal Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Sud.

«A entrambi il grazie per la loro attenta, fervida, leale e scrupolosa collaborazione nella comunità intemelia ed imperiese, con l’augurio di sempre maggiori gratificazioni personali e professionali».