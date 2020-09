Il bordigotto Oliviero Troia rinuncia alla Tirreno-Adriatico per un infortunio

Bordighera. Oliviero Troia rinuncia alla Tirreno-Adriatico a causa di un infortunio. Il bordigotto, tra gli iscritti della 55^ edizione, avrebbe dovuto correre in sella alla sua bici dal 7 al 14 settembre ma purtroppo a causa di una caduta durante il Trofeo Matteotti, andato in scena lo scorso 29 agosto, ha rimediato la rottura allo scafoide della mano sinistra e così ora è costretto a fermarsi per rimettersi in forma.

Lo rende noto il giovane ciclista sui social: «Sono caduto in gara e, sfortunatamente, ho riportato una rottura allo scafoide. Mi ritrovo quindi costretto a non poter partecipare al programma di gare previsto per il mio fine stagione. Spero, però, di poter ritornare al più presto alle corse!».

Una vera sfortuna per Olly che si ritrova così costretto a non poter partecipare alle gare previste, probabilmente per lui la stagione è già finita.