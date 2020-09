Il bordigotto Federico Infantino da oggi ufficialmente cittadino australiano

Bordighera. Il surfista Federico Infantino, 30 anni, è da oggi ufficialmente cittadino australiano. A renderlo noto è lo stesso atleta, che da qualche anno ha lasciato la sua città natale, Bordighera, per trasferirsi in Australia dove lavora.

Campione di windsurf, Infantino ha cavalcato l’onda del successo personale per sposare buone cause: nel 2019, ad esempio, è stato scelto come ambasciatore italiano nell’ambito del progetto mondiale sulla salvaguardia degli oceani divulgata dallo sport.