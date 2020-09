“I fiori della felicità”, l’artista visiva Houda Bakkali un suo dipinto alla città di Sanremo

Sanremo. Ieri mattina l’artista visiva Houda Bakkali è stata ricevuta a Palazzo Bellevue dal sindaco Alberto Biancheri e dal presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande.

L’artista ha donato alla città “I fiori della felicità”, un’opera che rappresenta la rinascita di una realtà ricca di colore, entusiasmo ed energia e che ha come protagonista proprio la bellezza di Sanremo, la città dei fiori dove l’artista trova ispirazione.

Nel ringraziare per l’ospitalità, Houda Bakkali ha dichiarato: «Sono felice di presentare il mio lavoro per la prima volta in Italia. Sanremo è la città perfetta perché è la città dei fiori e i fiori sono l’elemento principale del mio lavoro.

Sanremo è cultura, arte, ispirazione e felicità. Ecco perché gli ho dedicato l’opera dal titolo I fiori della felicità». L’incontro di ieri rappresenta la prima presentazione pubblica del lavoro di Houda Bakkali in Italia.