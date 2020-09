Bordighera. Il sindaco Vittorio Ingenito ha incontrato stamani, a Palazzo Garnier, il maresciallo Simone Augusto Barillari, che succede al parigrado Gianluca Ingrosso a capo della delegazione di spiaggia di Bordighera.

Al colloquio erano presenti il segretario generale Luigi Maurelli, il comandante della polizia locale Attilio Satta, il vice sindaco Mauro Bozzarelli e l’assessore con delega al Porto Marco Laganà.

Foto 2 di 2



Il primo cittadino ha ringraziato il maresciallo Ingrosso per la fattiva e continua disponibilità e ha augurato buon lavoro al maresciallo Barillari, certo che la collaborazione tra Comune e Delegazione di Spiaggia continuerà in un clima di stima e assistenza reciproci. Con l’occasione sono stati presi in rapido esame tutti i progetti per il porto, sia quelli già realizzati (il rifacimento degli asfalti e dei sottoservizi, la posa dei cancelli, gli interventi per la sicurezza, il bar) sia quelli futuri già finanziati (il dragaggio, il consolidamento della diga foranea, la realizzazione dei nuovi servizi igienici). Dalla riunione è emersa la volontà, sia dell’Amministrazione sia del Maresciallo Barillari, di porre sempre maggiore attenzione alla sicurezza dell’area e all’offerta di nuove, ulteriori opportunità per diportisti e non.​