Imperia. Ha fatto tappa a Imperia e Sanremo l’ultima fase del tour elettorale di Giovanni Toti, attuale governatore in carica di Regione Liguria e candidato per il bis con il suo partito Cambiamo con Toti Presidente.

Il presidente regionale ha scelto il Ponente ligure come luogo in cui tenere i suoi ultimi appuntamenti politici prima di entrare in silenzio elettorale nelle 24 ore che precedono le elezioni in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Galleria fotografica Regionali, Giovanni Toti chiude la campagna elettorale nel Ponente ligure





«Credo che la campagna elettorale la facciano per noi le cose che abbiamo fatto i questi cinque anni, questi sono i fatti che portiamo ai cittadini – ha dichiarato Toti da piazza Colombo a Sanremo – . In 5 anni è cambiata la Liguria, è cambiata la protezione civile, il ciclo dei rifiuti, la semplificazione delle norme per le imprese, il ciclo dell’ambiente. Questa regione è tornata ad essere una regione protagonista in Italia che ha consapevolezza e speranza nel futuro, una regione ottimista che ha saputo gestire alcune delle peggiori tragedie d’Italia e trasformarle addirittura in modello e opportunità da offrire al paese».

Giovani Toti nelle prossime ore è atteso a Bordighera e a seguire a Ventimiglia.