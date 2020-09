Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, le 500 arrivano a Imperia

Imperia. In occasione della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca organizzata dall’Automotoclub Storico Italiano, il 27 settembre, il Fiat 500 Club Italia porterà le storiche bicilindriche a spasso per il capoluogo della Riviera dei Fiori.

Con l’organizzazione dei Coordinamenti di Imperia e della Riviera delle Palme capitanati dai fiduciari Francesco Pititto e Alessandro Vinotti, i cinquecentisti si ritroveranno in Via San Giovanni ad Oneglia dalle 9 alle 11. Le vetture saranno schierate per essere ammirate dal pubblico ed alle 9,45 ci si collegherà in diretta sulla pagina Facebook dell’ASI per condividere il momento con gli appassionati online.

I cinquini partiranno poi per un giro della città, fino a raggiungere il molo lungo di Porto Maurizio (ricordiamo che Imperia è costituita da in due nuclei, Oneglia e Porto Maurizio). Qui ci sarà di nuovo modo per residenti e turisti di specchiarsi nelle lucide e colorate carrozzerie delle mitiche utilitarie che hanno fatto la storia della motorizzazione in Italia, mentre gli equipaggi si godranno un aperitivo. Si stanno ancora raccogliendo le adesioni all’evento, ma si può già ipotizzare che saranno ben rappresentate le varie versioni “classiche” della mitica 500 ed anche qualche rielaborata carrozzieri.

Nonostante le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria in corso, il Fiat 500 Club Italia non ha mai davvero fermato le ruote della passione per la coraggiosa macchinina che tanto ha fatto per il nostro Paese e che continua a rappresentare un simbolo prezioso del migliore Made in Italy, oltre ad offrire occasione di lavoro a centinaia di carrozzieri, meccanici, ricambisti, ma anche al comparto turistico con raduni e tour organizzati su tutto il territorio nazionale ed anche all’estero.

Una piccola curiosità: anche la colazione per i cinquecentisti sarà… d’epoca. La Jolly Caffè di Imperia, infatti, parteciperà portando due pezzi storici, un macinino e una macchina per il caffè a leve.