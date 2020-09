Giornata dei Sentieri Liguri 2020, sulle tracce del lupo e sulle orme degli Alpini

Imperia. Domenica 27 settembre torna la “Giornata dei Sentieri Liguri – Ligurian Trails Day”, il calendario di iniziative per la valorizzazione dei tracciati della Rete Escursionistica Ligure (REL) organizzato grazie all’accordo operativo fra Regione Liguria, Federparchi, CAI, FIE, AIGAE, ed Enti gestori delle aree protette.

Un viaggio alla scoperta dell’‘altra Liguria’, con esperti accompagnatori CAI, FIE e Guide Ambientali Escursionistiche: la giornata, giunta alla sua quarta edizione, prevede un ricco programma di attività ed escursioni in tutto il territorio regionale, dal mare all’entroterra, dai sentieri costieri a quelli appenninici. Si potrà partecipare anche ad attività educative e gite rivolte alle famiglie, percorrere antiche vie di comunicazione, visitare resti di forti e insediamenti.

Il Parco delle Alpi Liguri parteciperà alla giornata con due iniziative gratuite, che vedranno protagonisti il Monte Fronté, sulle tracce del lupo lungo sentieri panoramici, e il Monte Grai, in un contesto di alto valore naturalistico e storico che consentirà di percorrere un tratto del famoso Sentiero degli Alpini. Condurranno le escursioni i tecnici ambientali dell’Ente Parco, guide escursionistiche associate AIGAE.

Le escursioni sono a numero chiuso (massimo 15 partecipanti): per partecipare è obbligatorio prenotare, sottoscrivere l’apposita auto-dichiarazione COVID e munirsi di mascherina e gel idralcolico omologati CE.

Ecco dunque, in dettaglio, gli eventi di domenica 27 settembre nel Parco delle Alpi Liguri:

Escursione “Wolftrek – Sulle tracce del lupo. L’anello del Monte Fronté”

Obiettivo dell’escursione sarà quello di approfondire la conoscenza della specie Canis lupus nel territorio regionale, con particolare riferimento al comparto delle Alpi Liguri, e trasmettere i rudimenti per il riconoscimento dei principali segni della sua presenza. Il contesto intorno al quale si svilupperà l’attività fornirà inoltre spunti per approfondimenti culturali, storici e naturalistici sulle aree interessate.

Itinerario: San Bernardo di Mendatica (1265 m s.l.m.) – malga Garlenda (circa 1600 m s.l.m.) – Golletta di Garlenda (1882 m s.l.m.) – Alta Via dei Monti Liguri – Monte Frontè (2152 m s.l.m.) – Via Marenca – Colle del Garezzo (1771 m s.l.m.) – San Bernardo di Mendatica.

Ritrovo: ore 9 a San Bernardo di Mendatica (IM)

Durata: 5 ore e mezza – Dislivello: 900 m – Lunghezza: 16 km – Difficoltà: E (escursionistica)

Partecipazione gratuita. Massimo 15 partecipanti. Richiesta la prenotazione.

Dotazioni di sicurezza obbligatorie: mascherina protettiva e gel idroalcolico omologati CE.

N.B. Per partecipare è obbligatorio scaricare e sottoscrivere l’apposita autodichiarazione COVID . Accompagnamento, info e prenotazioni: Dott. Matteo Serafini – Tel. 333 6853041 (entro le 19) / ambiente@parconaturalealpiliguri.it

Escursione “L’Anello del Monte Grai – Un percorso fra storia e natura”

Un’escursione ad anello nel cuore delle Alpi Liguri, in un contesto alpino ad alto valore naturalistico. Il percorso inizierà presso Colle Melosa, per poi risalire le calde pendici del Monte Grai fino a raggiungerne la vetta e dirigersi verso i valichi della Sella d’Agnaira e del Passo della Valletta, dai quali si godrà di un meraviglioso panorama sulle principali vette delle Alpi Liguri e Marittime e sulla Riviera di Ponente e della Costa Azzurra. Al termine dell’escursione, possibilità di prenotare la merenda presso il Rifugio CAI Allavena (info e prenotazioni: 0184 241155) o presso la Locanda Colle Melosa (info e prenotazioni: 0184 241032).

Itinerario: Colle Melosa – Monte Grai – Sella d’Agnaira – Passo della Valletta – Sentiero degli Alpini – Fontana Itala – Colle Melosa.

Ritrovo: ore 9 a Colle Melosa (IM)

Durata: 4 ore e mezza – Difficoltà: E (escursionistica)

Partecipazione gratuita. Massimo 15 partecipanti. Richiesta la prenotazione.

Dotazioni di sicurezza obbligatorie: mascherina protettiva e gel idroalcolico omologati CE.

N.B. Per partecipare è obbligatorio scaricare e sottoscrivere l’apposita autodichiarazione COVID . Accompagnamento: Dott. Fabiano Sartirana – Info e prenotazioni: comunicazione@parconaturalealpiliguri.it / Tel. 338 6477248 (entro le ore 19)

Le raccomandazioni della Regione Liguria:

Le norme di sicurezza ANTI-COVID (distanza di sicurezza, igiene delle mani e, all’occorrenza, mascherina) devono essere osservate anche all’aperto. In caso di allerta meteo rossa o arancione tutte le attività sono annullate o rinviate a data da destinarsi. In caso di allerta meteo gialla consultare il sito dell’Arpal; se la zona dell’escursione coincide con quella dell’Avviso, contattare l’organizzatore per avere ragguagli sullo svolgimento dell’iniziativa o

sull’eventuale rinvio.