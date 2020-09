Gianni Berrino (FdI): «Se entro in giunta mi dimetto da consigliere regionale solo col paracadute»

Sanremo. Ospite dei nostri studi Gianni Berrino fresco di rielezione in consiglio regionale commenta la sua performance e quella di Fratelli d’Italia.

A proposito dell’invito da parte di Giovanni Toti ai consiglieri eletti di dimettersi in caso di nomina in giunta (il governatore ha poi precisato che si riferiva solo agli assessori del suo partito, Cambiamo) Gianni Berrino ha precisato che in caso di sua conferma nell’esecutivo (è assessore uscente al Turismo, Trasporti e Lavoro) e si si dovesse dimettere da consigliere vorrebbe che fosse inserita la possibilità di mantenere il posto in consiglio da rioccupare in caso di fine anticipata del mandato di assessore.

Leggi anche New entry Chiara Cerri vicina all’elezione in Regione, Toti annuncia: «Gli assessori di Cambiamo lascino il posto da consigliere»

«Ci sarebbe possibilità di entrare e di farsi una esperienza importante alla collega Veronica Russo», ha precisato Berrino.

Guarda l’intervista completa su Riviera24.it