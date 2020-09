Giallo a Bordighera, donna con trauma cranico trovata a terra. E’ grave

Bordighera. Una turista milanese di 57 anni è stata trovata riversa sull’asfalto con un grave trauma cranico. E’ successo questa mattina in via Selva Dolce, nella zona collinare di Bordighera. A trovare la donna sono stati alcuni residenti, che hanno dapprima visto un cane correre nella via e, in un secondo tempo, la cinquantenne ferita e priva di sensi.

Sul posto è accorso un equipaggio della Croce Rossa di Bordighera con il personale medico del 118 che ha allertato l’elisoccorso.

La donna si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in prognosi riservata.

Sul caso indagano i carabinieri. Al momento non è chiaro se si sia ferita in una caduta accidentale o se sia stata investita.