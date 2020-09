German Open, Fognini si ferma: Ruud mette ko l’armese

Taggia. Brutta giornata per Fabio Fognini al torneo di Amburgo, l’ultimo prima del Roland Garros.

Dopo aver vinto contro Philipp Kohlschreiber nei sedicesimi di finale, l’armese ieri è tornato in campo per affrontare, agli ottavi di finale del singolare maschile del German Open, il norvegese Casper Ruud, contro il quale ha perso per 6-3, 6-3 dopo poco più di un’ora.

Si ferma così l’avventura del tennista di Arma di Taggia all‘Atp Amburgo.