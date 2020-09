Imperia. «Leggiamo su Riviera 24 e constatiamo con i nostri occhi di come, a pochi mesi dal termine di lavori costati 250mila euro, la galleria Gastaldi di Porto Maurizio versi in un preoccupante stato di degrado unito a perplessità strutturali».

Lo scrive il capogruppo in consiglio comunale di “Imperia di tutti, Imperia per tutti” Roberto Saluzzo.

Intonaci e marciapiedi scrostati, traversine piegate, infiltrazioni non del tutto eliminate. Se prendiamo atto del tentativo dell’amministrazione di migliorare il volto della città, temiamo che, se la premura diventa solo di natura estetica, al di là di qualche “tapullo” non vi sia una reale volontà di azioni a lungo raggio per migliorarla davvero», sottolinea Saluzzo.

«I tagli di nastri e i tappeti rossi – conclude il consigliere comunale – prerogativa da un lustro del governatore della Liguria Giovanni Toti e dei suoi accoliti, speriamo non contagino troppo chi amministra Imperia se non per un, financo comprensibile, momentaneo slancio pre elettorale. Una visione solida, non precaria come i pannelli di Galleria Gastaldi, dell’intera città deve essere il faro di chi la amministra. Perché Imperia non può più aspettare».