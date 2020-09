Bordighera. Gabriele Ferrara, portacolori dell’Atletica 2000 Bordighera, lo scorso 22 agosto è arrivato secondo ai campionati italiani, disputatisi a Susa, aggiudicandosi il titolo di vice campione italiano di corsa in montagna.

«Nonostante Gabriele sia al primo dei due anni di categoria Ragazzi e non abbia molta esperienza sulla corsa in montagna, i suoi allenamenti si svolgono soprattutto al Campo Zaccari e su strada), ha ottenuto un prestigioso secondo posto correndo 1660 metri circa in 5’41” – fa sapere l’Atletica 2000 Bordighera – un ottimo tempo considerando il dislivello e il percorso a fondo variabile tipici della corsa in montagna».