Sanremo, il massoterapista Alessandro Condò festeggia vent’anni di attività

Sanremo. Il massoterapista Alessandro Condò festeggia i vent’anni di attività e i dodici anni di apertura del suo Studio professionale in via Pietro Agosti 123/125.

Un traguardo importante per lo studio fisioterapico sanremese che si prenda cura della persona in tutti i suoi aspetti e che raggruppa una equipe di specialisti la cui esperienza e competenza maturata nel corso degli anni in campo sportivo professionistico viene riproposta ogni giorno per un servizio di alta qualità.

Cura della salute, benessere in ambito riabilitativo e fisioterapia: nello Studio professionale di Alessandro Condò da più di un decennio gli utenti possono trovare una risposta specifica alle loro problematiche.

La struttura offre servizi di fisioterapia, massaggio e riflessologia e propone un approccio terapeutico concentrato principalmente sullo studio e sull’applicazione di alcune tra le più accreditate correnti internazionali del pensiero fisioterapico, integrando il bagaglio teorico-pratico della terapia con l’aggiornamento professionale continuo.

Punto di riferimento sul territorio per il trattamento di problematiche disfunzionali dell’apparato muscolo-scheletrico, il centro di Condò si avvale di un macchinario di ultima generazione per eseguire trattamenti di tecarterapia, come terapia fisica di complemento al trattamento manuale. Non mancano poi terapie con onde d’urto radiali, laser terapia e ultrasuoni.

Si svolgono inoltre trattamenti personalizzati volti a garantire il rapido recupero delle problematiche osteo-articolari, muscolari, nevralgiche, posturali, traumi sportivi, contusivi e post-chirurgici.

L’equipe del massoterapista Alessandro Condò, responsabile del centro, è costituita da: dott.ssa Ilaria Caggianelli (fisioterapista specializzata in disfunzioni muscolo-scheletriche), dott. Malcangio Luciano Pio (fisioterapista, fisioterapista sportivo, osteopata), dott. Claude Altieri (osteopata), dott.ssa Paola Castello (tecnico ortopedico, valutazioni baropodometriche, realizzazione plantari), dott. Alain Mandrino (medico chirurgo ortopedico chirurgia del ginocchio, dell’anca e della spalla), dott. Bernard Massini (neurochirurgo), dott. Francesco Fanottoli (psicologo, optometrista e posturologo), e dott.ssa Anne Marie Guglielmelli (massaggiatrice specializzata olistica e sportiva e terme e SPA)

Per maggiori informazioni sui servizi offerti dal Centro Professionale di Alessandro Condò, per appuntamenti o altro chiama al +39 328.8857180 o allo +39 0184.996318 oppure scrivi a acsanremo@gmail.com



Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 con orario continuato e il sabato mattina dalle 9 alle 13. Domenica chiuso