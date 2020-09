Imperia. Un uomo di 34 anni, A.M., è rimasto ferito in modo grave in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio in via Nino Siccardi, a Caramagna.

Stando alle prime informazioni, il giovane viaggiava in sella alla propria moto quando, per motivi ancora da accertare, si è scontrato contro un’auto.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con un equipaggio della Croce Bianca di Imperia, i vigili del fuoco del comando centrale e l’elisoccorso, atterrato direttamente sulla carreggiata di via Siccardi. Presenti anche i carabinieri che ricostruiranno l’esatta dinamica dell’incidente.

Il centauro, che nello scontro ha riportato traumi a cranio e torace, è stato trasportato in codice rosso di massima gravità all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.