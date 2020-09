Imperia. Un migliore utilizzo dei Fondi Europei in vista del Recovery Fund. Sarà questo il tema al centro dell’incontro, in programma mercoledì 9 settembre alle 18, nella biblioteca civica di Imperia.

Interverrà l’onorevole Massimiliano Salini, parlamentare europeo di Forza Italia, che sarà al fianco di Luigi Sappa, candidato per Forza Italia/Polis al consiglio regionale. Introdurrà l’incontro il sindaco di Imperia, Claudio Scajola. L’incontro è aperto alla cittadinanza e per accedere alla sala sarà obbligatorio indossare la mascherina.

Sottolinea Luigi Sappa: «L’incontro con l’onorevole Salini sarà di fondamentale importanza per pianificare un’azione di governo, concertata fra Regione e Parlamento europeo, volta a garantire l’arrivo in Liguria e in particolare nel nostro Ponente, di fondi importanti, necessari a garantirci un salto di qualità sul fronte delle infrastrutture e non solo».