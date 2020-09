Festa di San Michele Arcangelo patrono della polizia, Sap Imperia: «Al loro fianco ogni giorno in questa professione difficile»

Imperia. «Il Sap di Imperia oggi, nel partecipare alle celebrazioni di San Michele Arcangelo, patrono della polizia di stato presso la Basilica Concattedrale di San Maurizio e Compagni Martiri di Imperia Porto Maurizio, dove S.E. Monsignor Guglielmo Borghetti, Vescovo di Albenga-Imperia, celebrerà la S.Messa alla presenza delle autorità civili e militari della provincia, vuole rivolgere a tutti gli operatori della Polizia di Stato un augurio particolare, affinchè sia al loro fianco ogni giorno durante lo svolgimento di una professione così difficile e pericolosa (325 aggrediti al mese), ma altrettanto bella perché al servizio della brava gente».

La preghiera del poliziotto dedicata a San Michele Arcangelo

Oh! San Michele Arcangelo, nostro celeste Patrono, che hai vinto gli spiriti ribelli – nemici della Verità e della Giustizia – rendi forti e generosi, nella reverenza e nell’adesione alla Legge del Signore, quanti la Patria ha chiamato ad assicurare tra i suoi cittadini concordia, onestà e pace affinché – nel rispetto di ogni legge – sia alimentato lo spirito di umana fraternità .

Per questo imploriamo dal tuo Patrocinio rettitudine alle nostre menti, vigore ai nostri voleri, onestà agli affetti nostri, per la serenità delle nostre case, per la dignità della nostra terra!