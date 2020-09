Taggia. Nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19 (uso della mascherina, distanziamento interpersonale ed uso del gel per le mani) all’interno del Centro Commerciale La Riviera Shopville di Arma di Taggia si è svolto un fine settimana all’insegna della solidarietà a favore della “Festa dei Nonni – Un’orchidea per l’Unicef”.

Grande soddisfazione da parte degli operatori Unicef in loco Raffaele Regina, Salvatore Lombardo e Rita Garino, portavoci della “A.S.D. Tennistavolo REGINA Riviera Fiori LIGURIA” dove la postazione “Unicef Point” situata nei pressi del Café Rouge, Unieuro e Petstore è stata visitata da molti amici, sostenitori e simpatizzanti.

di 10 Galleria fotografica Festa dei Nonni - Un'orchidea per l'Unicef









La cittadinanza, seppur con la crisi economica in atto, ha partecipato con entusiasmo alla raccolta fondi in modo sostanziale tanto che la vendita delle Orchidee Unicef messe a disposizione dalla “Fondazione Unicef Onlus Italia” è avvenuta a tempo di record nella sola giornata di sabato 26 settembre 2020, registrando così un risultato sportivo da ko: Orchidea Unicef contro Corona Virus = 36 a zero.

«Grazie all’atto di solidarietà, l’acquisto dell’Orchidea Unicef si trasformerà in tanti alimenti terapeutici per curare i bambini malnutriti. Un ringraziamento particolare viene rivolto alla direzione del Centro Commerciale La Riviera Shopville, all’Angelo del Cafè Rouge, al personale dei negozi del Centro Shopville di Arma e ai dipendenti del Casinò di Sanremo» – dice il rappresentante UNICEF delle Città di Sanremo, Taggia ed Ospedaletti, Raffaele Regina.

La raccolta fondi ha ottenuto un’esito positivo da tutte le postazioni “Orchidea POINT Unicef” della provincia di Imperia, qui elencate: