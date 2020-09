Festa dei Nonni, in provincia di Imperia fine settimana all’insegna della solidarietà per l’Unicef

Taggia. «La solidarietà fa bene al cuore, alla mente e al corpo!!! In occasione della “Festa dei Nonni” con 15 euro potrai acquistare e regalare un’Orchidea dell’Unicef che grazie al tuo atto di solidarietà si trasformerà in alimenti terapeutici per curare i bambini malnutriti. Ti aspettio sabato 26 e domenica 27 settembre 2020 all’interno del Centro Commerciale La Riviera Shopville di Arma di Taggia. Se sei interessato mi troverai nei pressi del Café Rouge, Unieuro e Petstore» – fa sapere Raffaele Regina, rappresentante UNICEF delle città di Sanremo, Taggia ed Ospedaletti.

L’elenco “Orchidea POINT Unicef” in provincia di Imperia: