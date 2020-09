Ex tribunale, partono i lavori su via Anselmi. Parcheggi out per 45 giorni

Sanremo. Parcheggi out per 45 giorni su via Anselmi, a ridosso dell’ex tribunale. Nell’ambito dei lavori realizzati dalla società Piemmedue Srl sull’immobile sito in via Anselmi, ex sede del tribunale, dalla prossima settimana partiranno gli interventi programmati su aree pubbliche.

In particolare, verranno realizzati lavori di potenziamento dell’illuminazione pubblica, rifacimento e riqualificazione delle aree verdi pubbliche e allacci alla condotta fognaria. Pertanto, su autorizzazione dell’ufficio comunale preposto, sarà modificata a partire dalla prossima settimana la viabilità di via Anselmi: dalle ore 7 del giorno 14 settembre per i successivi 45 giorni entrerà in vigore il divieto di sosta su tutta la strada, che resterà chiusa nella corsia a salire verso corso Cavallotti, mentre verrà attivato un doppio senso di marcia sulla corsia a scendere verso il mare, in modo da garantire la normale circolazione.

In concomitanza con l’inizio delle scuole, alla Città dei Fiori verrà quindi a mancare un’importante bacino di posti auto non a pagamento.