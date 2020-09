Pietrabruna. Giovedì 24 settembre escursione alla scoperta dei laghetti di Pietrabruna.

«Partendo da Torre Paponi, dopo aver fatto un breve giro nel borgo, con 20 minuti di cammino arriviamo ai laghetti e alle cascatelle di Pietrabruna sul torrente Tana che si forma sotto al Monte Faudo.

Per arrivarci si costeggiano canneti e orti, poi il sentiero si restringe e conduce a tre laghetti con delle cascatelle immersi in una vegetazione stupenda di tipo mediterraneo. Un luogo selvaggio dove è possibile fare il bagno e prendere il sole su pietroni levigati, faremo l’ultimo bagno della stagione, mano a mano che i giorni passano l’acqua sarà sempre più fredda e ci torneremo all’inizio della prossima estate.

L’escursione inizia a Torre Paponi, antico borgo voluto dai signori di Lengueglia per controllare le mulattiere per Pietrabruna, Boscomare e Lingueglietta, un crocevia importante che scendeva al mare o raggiungeva la valle del Prino. I controllori per volere dei signori erano la famiglia Papone. Un borgo rimasto intatto con le case in pietra e i piccoli carrugi percorribili solo a piedi» – fanno sapere gli organizzatori.

SCHEDA TECNICA

Dislivello 50 m circa

Lunghezza 4 km

Difficoltà: T – Turistica. Adatto a tutti

Attenzione: affinché l’attività sia confermata è necessario raggiungere un numero minimo di 6 partecipanti.

DATI LOGISTICI

Ritrovo a Torre Paponi nel parcheggio inizio borgo alle ore 15.00 – rientro previsto per le 18.30

INFO E PRENOTAZIONI

Marina Caramellino 337 1066940 (Guida Naturalisitica)

EQUIPAGGIAMENTO

(I partecipanti troveranno sul sito myben.it i dettagli sui comportamenti da adottare secondo le norme Anticovid indicate dalle autorità!)

«Per l’escursione è consigliabile dotarsi scarpe da trekking con buona suola, abbigliamento adatto alla stagione, costume da bagno e asciugamano, occhiali da sole, crema solare, una o due borraccia piena d’acqua, per cortesia utilizzate solo borracce e non bottigliette in plastica, un sacchetto per il “pulisci e cammina”» – consigliano gli organizzatori.