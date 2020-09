Imperia. Ancora problemi di rifornimenti idrico nel Dianese: disagi vengono segnalati a Villatalla nel comune di Diano Arentino e nelle zone collinari del capoluogo, in particolare Caramagna Soprana e dintorni.

Dopo i guasti e le interruzioni dei giorni scorsi, infatti, le vasche dell’acquedotto di Imperia gestito da Amat stentano a riempirsi nuovamente in quanto l’acqua viene “intercettata” dalle utenze che si trovano a livelli più bassi rimaste a secco per un giorno prima che riesca a raggiungere gli invasi posti più in alto.

Foto 3 di 3





Stamattina è proseguita la distribuzione di acqua nel piazzale davanti al Conad di Caramagna, al bivio per Montegrazie e Moltedo e in strada Ciosa.