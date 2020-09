Emergenza idrica a Villa Faraldi, un anziano: «Costretto ad andare a lavarmi la faccia al bar»

Riva Faraldi. «Siamo costretti a prendere quella degli orti per lavarci. Io fortunatamente ho la macchina e riesco andare al bar dove gentilmente mi fanno lavare lavare la faccia. Autobotti in paese non se ne sono viste, ci sentiamo abbandonati». E’ lo sfogo di un cittadino di Villa Faraldi, Cesare Corrado di 78 anni.

Il sindaco di Villa Faraldi Corrado Elena replica: «Ieri ci sono stati problemi su Tovo e Tovetto che sono stati risolti. Oggi in effetti su Villa, ma nel pomeriggio l’acqua dovrebbe tornare a scorrere nei rubinetti. Come sindaci stiamo facendo il possibile pagando errori che sono stati fatti a monte».