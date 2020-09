Emergenza idrica, a Villa Faraldi l’acqua è tornata a sgorgare dai rubinetti

Villa Faraldi. In serata, sia pure intorbidita come succede nei casi di prolungata interruzione, l’acqua è tornata a sgorgare dai rubinetti nelle case dopo una giornata di black out come promesso dal sindaco Corrado Elena.

I residenti hanno, però, lamentato l’assenza di autobotti e di essere stati costretti ricorrere all’ospitalità di locali pubblici, amici e parenti dei dintorni per potersi lavare e cucinarsi qualcosa da magiare.