Elezioni regionali, Mabel Riolfo (Lega): «La mia candidatura in Regione? Dare un senso sociale alle politica»

Sanremo. L’avvocato Mabel Riolfo, attuale assessore ai Servizi sociali del Comune di Ventimiglia, candidata per la Lega alle prossime elezioni regionali si presenta: «Non nasco come politico di professione, faccio l’avvocato da 23 anni, la mia professione è incentrata sul diritto di famiglia, dei minori. Rappresento a livello legale diverse associazioni di volontariato. Da sempre combatto per un parità tra uomo e donna non solo da un punto di vista giuridico ma anche sociale e culturale. Mi sento molto vicina alle persone fragili e alle fasce più deboli».

«In questo ultimo anno nella giunta Scullino del mio comune, Ventimiglia, mi sono resa conto come sia importante svolgere al meglio un ruolo in ambito politico. E’ veramente possibile, attraverso la politica, cambiare le cose, modificare la realtà», precisa la Riolfo.

Turismo, problematiche dei lavoratori transfrontalieri e della floricoltura sono altri punti cardine della campagna elettorale di Mabel Riolfo.

Infine la candidata della Lega si sofferma sulla risoluzione del problema della scuola Cavour del suo comune: «Riapriamo una scuola che fino a ieri si pensava dovesse rimanere chiusa. Riportiamo i bambini nella nuova struttura creando nuovi spazi. I banchi con le rotelle? Per me sono fantascienza».