Elezioni regionali, ecco le preferenze dei candidati in provincia di Imperia

Imperia. Lo scrutinio per le elezioni regionali 2020 non è ancora finito, ma emergono già i primi dati ufficiali sulle preferenze dei candidati, lista per lista, in provincia di Imperia.

Per Cambiamo con Toti Presidente al momento in testa vi è Marco Scajola con più di mille preferenze, il più votato per Lega Salvini Liguria è Alessandro Piana, per Giorgia Meloni per Toti Fratelli d’Italia prevale Gianni Berrino, per Forza Italia Berlusconi-Liguria Popolare netta preferenza per Luigi Sappa.

Segui gli aggiornamenti in diretta dal sito della Prefettura.