Elezioni regionali e referendum, nell’Imperiese alle 12 affluenza alle urne del 12,97%

Imperia. É del 12,97% l’affluenza alle urne alle 12 in provincia di Imperia, chiamata a votare per il rinnovamento del governo regionale, il referendum costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari e, in cinque comuni, per eleggere il nuovo sindaco.

La provincia di Imperia è, al momento, fanalino di coda in Liguria. Meglio hanno fatto La Spezia (13,08%), Genova (14,16%) e Savona, la provincia dove ha votato la percentuale più alta degli aventi diritto: 14,67%.

Nel dettaglio l’affluenza di tutti i sessantasei comuni dell’Imperiese (in neretto i comuni dove si vota per le amministrative):

Airole 15,23

Apricale 13,50

Aquila d’Arroscia 18,13

Armo 10,00

Aurigo 15,02

Badalucco 11,19

Bajardo 17,89

Bordighera 12,53

Borghetto d’Arroscia 10,27

Borgomaro 12,67

Camporosso 12,80

Caravonica 12,81

Castel Vittorio 15,00

Castellaro 13,92

Ceriana 12,53

Cervo 14,02

Cesio 20,64

Chiusanico 15,21

Chiusavecchia 14,77

Cipressa 15,34

Civezza 15,79

Cosio d’Arroscia 14,72

Costarainera 13,13

Diano Arentino 10,81

Diano Castello 11,10

Diano Marina 13,60

Diano San Pietro 11,74

Dolceacqua 11,43

Dolcedo 11,31

Imperia 13,60

Isolabona 12,08

Lucinasco 13,68

Mendatica 22,56

Molini di Triora 13,39

Montalto Carpasio 11,14

Montegrosso pian latte 15,89

Olivetta San Michele 19,02

Ospedaletti 13,05

Perinaldo 18,88

Pietrabruna 26,86

Pieve di Teco 14,95

Pigna 8,63

Pompeiana 13,45

Pontedassio 14,04

Pornassio 11,61

Prela’ 11,73

Ranzo 8,06

Rezzo 13,45

Riva Ligure 15,91

Rocchetta Nervina 21,21

San Bartolomeo al Mare 14,03

San Biagio della Cima 15,74

San Lorenzo al Mare 15,40

Sanremo 12,48

Santo Stefano al Mare 16,18

Seborga 14,29

Soldano 12,33

Taggia 13,82

Terzorio 18,23

Triora 16,25

Vallebona 10,58

Vallecrosia 11,78

Vasia 17,87

Ventimiglia 11,48

Vessalico 8,05

Villa faraldi 11,83

Per votare c’è tempo fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15.