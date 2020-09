Elezioni, le congratulazioni di Isnardi (FdI Ventimiglia) a Berrino, Russo e Iacobucci

Ventimiglia. «Il consigliere comunale Bartolomeo Isnardi si congratula per l’ottimo risultato ottenuto da Fratelli d’Italia e in particolare sottolinea la grande soddisfazione sia per la conferma meritata di Gianni Berrino, amico da sempre, e tra i più votati in queste elezioni regionali, che per i tantissimi consensi ottenuti da Veronica Russo, arrivata seconda davanti a Massimiliano Iacobucci.

Sostenere la loro campagna elettorale è stato un vero piacere e una grande conferma di stima. Auguro a tutti buon lavoro e colgo l’occasione per ringraziare ufficialmente tutti coloro che ci hanno sostenuto».