Ospedaletti. Grande partecipazione ieri pomeriggio ad Ospedaletti al bar Alexandra, per l’evento organizzato dal candidato al consiglio regionale di Liguria Popolare-Forza Italia a sostegno di Toti presidente, Antonio Bissolotti.

All’incontro era anche presente il sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti che dopo aver firmato la petizione a sostegno dell’ospedale di Sanremo, si è soffermato con Bissolotti nel discutere sui temi dedicati alla sanità.

La raccolta firme organizzata da Liguria Popolare, ha come obiettivo la riapertura a Sanremo di tutti i reparti ospedalieri tempo per tempo trasferiti altrove , oltre al ritorno del punto nascite a Sanremo. Ed anche il tema di una struttura alternativa per ospedale Covid proprio per evitare che Sanremo paghi un dazio più alto rispetto alle altre città ponentine.