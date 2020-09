Ecobonus, Cna Imperia: «Ulteriori 400 milioni di euro di contributi per i veicoli a basse emissioni»

Imperia. Fino a 10 mila euro per l’acquisto di un veicolo con emissioni inferiori a 20 g/km e la rottamazione di uno usato; fino a 6 mila euro senza rottamazione; fino a 3.500 euro anche per gli euro 6 fino a 110 g/km di emissioni: il Decreto Agosto ha rifinanziato la misura dedicata all’automotive con ulteriori 400 milioni di euro e suddiviso la fascia di emissioni CO2 tra 61 e 110 g/km introdotta dal Decreto Rilancio, in due fasce di emissioni di CO2 comprese tra 61-90 e 91-110 g/km, differenziando gli importi del bonus.

A partire dal 1 settembre, accedendo alla piattaforma dedicata del sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, sarà possibile accedere per la prenotazione del contributo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di categoria M1. L’ecobonus relativo alle due nuove fasce di emissioni previste potrà essere richiesto per i veicoli acquistati e immatricolati dal 15 agosto 2020.

In più, grazie alla Convenzione stipulata con CNA ServiziPiù, Citroën ed altri importanti marchi ti offrono sconti esclusivi su tutta la gamma di vetture ed autocarri.

Ad esempio, con Citroën, fino al 40% di sconto su tutta la gamma dei veicoli Commerciali e non solo: grazie alla rete dei Business Center, specializzati nella consulenza e assistenza di Aziende e Professionisti, puoi ricevere tutte le informazioni sulle normative fiscali per risparmiare.

Per informazioni e per consultare l’elenco delle auto dei marchi partner che possono ottenere gli incentivi, puoi contattare la sede CNA di Sanremo scrivendo a segreteria@im.cna.it oppure compilare direttamente il form presente nella sezione dedicata CNA al seguente link ECOBONUS VEICOLI?.