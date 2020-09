Dramma a Pontedassio, uomo trovato morto in località Gombi della Luna

Pontedassio. Dramma in località Gombi della Luna, a Pontedassio, dove in serata un uomo di 63 anni è stato trovato morto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando centrale, insieme con il personale sanitario del 118. Per il sessantenne però, non c’è stato nulla da fare se non accertarne il decesso che sarebbe causato da morte naturale.

Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri.