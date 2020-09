Donna accoltella il compagno a Vallebona. Dal carcere dichiara: «E’ stato un errore»

Vallebona. «E’ stato un errore». Sono queste le parole pronunciate dalle 29enne Ylenia Sofrà, arrestata nella notte tra domenica e lunedì dai carabinieri per aver accoltellato al petto il compagno, Bruno C., 41 anni, con un coltello da cucina.

La donna, che si trova reclusa nella sezione femminile del carcere di Pontedecimo, a Genova, con l’accusa di tentato omicidio si è confidata così con l’avvocato Alessia Sanna che si è recata a farle visita su richiesta dei legali imperiesi della 29enne: Daniela Bruno e Marco Sonzogni.

Domani, in videoconferenza, è attesa la convalida dell’arresto davanti al gip di Imperia Paolo Luppi.

Stando a quanto dichiarato dai legali, la donna sarebbe sotto choc: in carcere piange e continua a ripetere che quanto accaduto intorno alle 2,30 della notte tra il 30 e il 31 agosto scorsi, quando nella camera da letto di un appartamento di via Gavaudan, è stato un errore.

Sono invece stazionarie le condizioni di Bruno C., ricoverato al San Martino di Genova dove è stato operato lunedì mattina. L’uomo sembra rispondere bene alle cure: le sue condizioni di salute sono in via di miglioramento.