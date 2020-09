Dolcedo, dal 1° ottobre sarà attivo il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti

Dolcedo. «Finalmente – racconta il sindaco di Dolcedo Giovanni Danio – dopo il difficile periodo dovuto all’emergenza sanitaria Covid-19, il Comune di Dolcedo attiverà dal 1° ottobre il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti, differenziato sulla base delle matrici e con specifiche raccolte in base alle diverse zone».

«Crediamo infatti – continua il sindaco – che raggiungere le percentuali di differenziata ma soprattutto far partecipi i cittadini di una coscienza collettiva, soprattutto in termini di difesa dell’ambiente, sia estremamente importante».

«Il 22 settembre – prosegue il vice sindaco Angelo Pisani – partirà la distribuzione di tutti i materiali necessari alla raccolta differenziata, materiali che saranno diversi e specifici sulla base delle varie zone. Quindi dal 22 settembre fino a sabato 3 ottobre, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 14 alle 18 presso Sala San Domenico verranno distribuiti sia i materiali informativi sia quelli necessari alla raccolta dai responsabili della comunicazione e dai tecnici del Comune che saranno anche a disposizione di tutti i cittadini e i residenti per fornire le informazioni necessarie».

«Inoltre, conclude il vicesindaco, il 18 settembre alle 17 è previsto anche un incontro presso la Chiesa di San Lorenzo, durante il quale verranno delucidate tutte le modalità del nuovo servizio di raccolta e anche tutte le modalità con la quale effettuare correttamente raccolta differenziata».

«Nonostante il territorio di Dolcedo sia molto complesso perché estremamente vasto e nonostante le presenze siano molto diverse tra il periodo invernale e quello estivo per l’arrivo dei numerosi turisti e possessori di seconde case, sono convinto – conclude l’assessore all’ambiente – che i cittadini si attiveranno e insieme raggiungeremo un ottimo risultato sia per il nostro comune che per l’ambiente stesso. Come giunta ci auguriamo una forte partecipazione e collaborazione perché i rifiuti non riguardano solo l’Amministrazione o la politica, ma anche se soprattutto le persone e l’ambiente in cui vivono. Con la raccolta differenziata possiamo ridurre i rifiuti da smaltire a favore non solo di un’economia globale ma anche e soprattutto di un’economia locale, rendendola più sostenibile per tutti».