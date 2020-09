Dolceacqua, pubblicato il bando per l’assunzione di un autista di scuolabus

Dolceacqua. Il Comune di Dolceacqua ha avviato un progetto di Cantiere Scuola Lavoro – Trasporti Scolastici, rivolto a persone disoccupate e/o inoccupate, denominato “Viaggiando in sicurezza per la scuola – Anno scolastico 2020/2021” che prevede l’impiego di n. 1 autista (al 100 % del tempolavoro) per l’organizzazione del trasporto medesimo.

Il cantiere si articolerà per numero cinque giorni settimanali per un massimo di 20 giorni mensili, per la durata di 8 mesi nell’anno scolastico 2020/2021, secondo turnazione da concordare con l’amministrazione comunale. L’indennità giornaliera è stabilita in 50 euro al giorno, al netto dei contributi di legge.

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i disoccupati o inoccupati che, al momento della presentazione della stessa, hanno i requisiti sotto descritti: Residenza nel Comune di Dolceacqua e nei Comuni della Provincia di Imperia; Cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all’Unione Europea; lavoratori/lavoratrici con età uguale o superiore a 30 anni; essere in possesso della patente di guida della categoria D in corso di validità, con certificato di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto persone; essere in possesso di dichiarazione ISEE in corso di validità; non beneficiare di ammortizzatori sociali (quali indennità di disoccupazione ordinaria o di mobilità) ad eccezione dell’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti;

La domanda di ammissione, che può scaricata dal sito internet del Comune o ritirata presso gli uffici, dovrà essere compilata e corredata di tutti gli allegati richiesti, e presentata, a pena di esclusione, al Comune di Dolceacqua, entro lunedì 14 settembre alle 11, secondo una delle seguenti modalità:

di persona, presso l’Ufficio Protocollo, durante l’orario di ricevimento al pubblico: nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 11; inviandola per posta, con raccomandata, all’Ufficio Segreteria comunale del Comune di Dolceacqua.