Difficoltà di voto per elettori in quarantena a Ventimiglia, le precisazioni dell’Asl 1 Imperiese

Ventimiglia. «L’azienda ha appreso dagli organi di stampa di alcune criticità emerse per degli elettori nel Comune di Ventimiglia. Si precisa che tali problemi non sono stati formalmente segnalati all’ASL1 e sono pervenuti a conoscenza dell’azienda attraverso alcune segnalazioni informali giunte in tarda mattinata e a fronte delle quali l’ASL1 si è prontamente attivata». Lo si legge in una nota trasmessa dall’azienda sanitaria locale.

«In particolare l’azienda ha evidenziato al Comune di Ventimiglia la procedura prevista di notifica dei nominativi dei soggetti in sorveglianza attiva o dei Covid positivi a domicilio – aggiunge la direzione dell’Asl1 -. Si ribadisce nuovamente che, tale comunicazione, viene trasmessa al Comune entro le 24 ore dal verificarsi della positività o della prescrizione di sorveglianza attiva nei confronti del cittadino stesso».